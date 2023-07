Tour in Sardegna dell’ambasciatrice indiana Neena Malhotra

Rimarrà nell’Isola sino a mercoledì. Oggi e domani a Cagliari, poi tappa ad Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

L’Ambasciatrice indiana in Italia, Neena Malhotra, è da oggi in visita ufficiale in Sardegna. L’intera organizzazione della missione diplomatica della Ambasciatrice Malhotra è stata curata da Alberto Bertolotti, Presidente di Confcommercio sud Sardegna, che l’ha accolta stamane in aeroporto a Cagliari. L’ambasciatrice rimarrà nell’Isola fino a mercoledì 27 luglio.

“Un onore, oltre che un grande piacere, aver accolto S.E. Malhotra in Sardegna ed aver da lei avuto l’incarico di facilitare la sua missione qui e le relazioni istituzionali e commerciali tra la nostra Regione e quella che oramai è diventata la terza potenza nello scacchiere geo-politico mondiale. Una amicizia che si rafforza, quindi, ed enormi opportunità di scambio culturale con un popolo meraviglioso ed economico con il più vasto mercato al mondo”, ha detto il presidente Bertolotti.

Dopo la visita al sito di Su Nuraxi a Barumini, oggi l’ambasciatrice terrà un ricevimento per le locali autorità a bordo del Chennai, cacciatorpediniere missilistico indiano, ormeggiato al porto di Cagliari, nave lunga 163 metri, larga 17,4 metri, con un dislocamento di 7500 tonnellate, capace di raggiungere una velocità di oltre 30 nodi, autonomia di 8100 miglia e con un equipaggio di 395 marinai.

Domani, lunedì 24, sarà una giornata dedicata agli incontri istituzionali. L’agenda prevede l’incontro col Sindaco di Cagliari, uno speech rivolto a tutte le imprese del territorio ed alla stampa alle 11.30 presso la Camera di Commercio in Largo Carlo Felice, l’incontro con l’Assessora all’Industria, Anita Pili. Infine, l’Ambasciatrice sarà ricevuta a Villa Devoto dal Governatore Solinas.

Martedì 25, Malhotra si trasferirà nel nord Sardegna e mercoledì 26 ad Alghero terrà un’altra serie di incontri per i quali farà gli onori di casa il Presidente di Confcommercio Sardegna, Bastianino Casu, in collaborazione con Battista Cualbu di Coldiretti e Maria Amelia Lai di Confartigianato.

La diplomatica indiana sarà prima ricevuta negli uffici di Porta Terra dal Sindaco Mario Conoci, poi si dirigerà nell’azienda vitivinicola Sella&Mosca dove, nella sala conferenze, incontrerà le imprese del territorio della provincia di Sassari.

La missione dell’Ambasciatrice indiana si pone l’obiettivo di rafforzare i rapporti istituzionali e commerciali tra la Sardegna e l’India, Paese più popoloso del mondo. Già nel 2018 l’isola ha incrementato il mercato dell’export con il paese asiatico del 161%, con 27 milioni di euro.