Olbia. Bruciò vivo il vicino, testimoni: "Condominio invivibile"

La teste chiamata a deporre punta il dito proprio contro la vittima: "Era aggressivo, mi ha aggredita e minacciata"

Di: Redazione Sardegna Live

"Condominio invivibile". Così lo hanno definito i testimoni nel processo in corte d'assise a Sassari per l'omicidio di Toni Cozzolino a Olbia l'11 marzo 2022, bruciato vivo dal vicino e morto in ospedale dopo dieci giorni di agonia. Liti furiose, schiamazzi continui, urla, minacce: principale responsabile di queste tensioni, secondo una teste chiamata a deporre, sarebbe stato proprio Cozzolino. Sul banco degli imputati il suo vicino di casa, Davide Iannelli, 49enne di origini napoletane.

Questa la situazione denunciata nel condominio di via Petta: "Cozzolino disturbava tutto il condominio, era aggressivo non aveva rispetto per gli altri e la situazione è andata sempre peggiorando. Tanto che nel 2021 mi sono dovuta allontanare per circa sei mesi dall'appartamento e ricorrere a cure psicologiche", ha detto davanti alla Corte Serena Rais, vicina di casa dell'imputato e della vittima. "Lo sentivo spesso litigare nelle scale con Iannelli, che invece, insieme alla sua compagna, era l'unica persona in quel palazzo con cui si poteva dialogare". La testimone ha definito Cozzolino "una persona pericolosa".

"Mi ha aggredita più volte verbalmente e ha anche minacciato di traviare le mie due figlie di 15 e 17 anni. Ha detto che erano giovani e belle e che le avrebbe traviate", ha raccontato la donna rispondendo anche alle domande del pm, Daniele Rosa e degli avvocati di parte civile, Antonio Foi e Massimo Perra. La prossima settimana toccherà deporre all'ultimo testimone della difesa, per il quale, viste le numerose assenze, è stato disposto l'accompagnamento coatto in aula; poi si concluderà la fase dibattimentale.