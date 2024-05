Consiglio Regionale, Fdi: "Maggioranza insaziabile"

L'accusa del Gruppo Fratelli d'Italia: "Pensano solo a moltiplicare le poltrone"

Di: Redazione Sardegna Live

"Finalmente, questa mattina, con l’elezione degli uffici di presidenza si sono insediate le sei Commissioni permanenti del Consiglio regionale e potrà cominciare la regolare attività”. Così in una nota i consiglieri regionali del gruppo di Fratelli d’Italia.

“Dopo accese discussioni al suo interno, la maggioranza ha trovato l’intesa per la ripartizione delle presidenze, facendo addirittura dimettere l’onorevole Antonio Solinas, eletto questore appena quindici giorni fa. Alcune indiscrezioni giornalistiche fanno ipotizzare che l’accordo odierno sia solamente una tregua provvisoria al suo interno e che qualche nube si addensi sul futuro dell'Assemblea regionale. Infatti, la proposta di aumentare le Commissioni (da sei a otto, più altre due denominate ‘speciali’) altro non è che una pessima rappresentazione della spartizione del potere, senza alcun rispetto per le Istituzioni. La creazione di ulteriori quattro Commissioni ha come unico obiettivo quello di tacitare il malumore diffuso all'interno di alcuni partiti della coalizione di centrosinistra", attaccano.

"Se la maggioranza ha già problemi di spazi da occupare, perché non aumentare direttamente il numero degli assessori - suggeriscono, ironicamente, i rappresentanti di FdI - Siamo certi che così il sereno tornerebbe immediatamente. Ci chiediamo cosa penserà di questi metodi spregiudicati la presidente Todde, che non perde occasione per ergersi a nemica della spartizione partitocratica all’interno delle Istituzioni”, concludono i consiglieri.