Salvini in Sardegna. Su disservizi nell’Isola ha scritto alle compagnie telefoniche

Il vicepremier ha sottolineato l'esigenza di migliorare la copertura telefonica e per internet

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo la visita di due giorni in Sardegna, il vicepremier Matteo Salvini ha riscontrato problemi con le linee telefoniche e la rete internet nell’Isola. Valutata l’urgenza di risolvere tale disservizio, ha inviato una lettera alle principali compagnie telefoniche sottolineando alcune criticità emerse dal confronto con gli amministratori locali sardi incontrati durante la visita sull'Isola di lunedì e martedì.

Salvini ha sottolineato l'esigenza di migliorare la copertura telefonica e per internet. Ha quindi chiesto conto alle compagnie quali investimenti intendano introdurre.

In una nota del Mit si legge che “Salvini si è mosso in pieno coordinamento con i colleghi di governo a partire dal ministro Adolfo Urso. Il vicepremier intende scrivere a stretto giro anche a tutti i sindaci sardi per aggiornarli, confermare massima disponibilità al confronto e per assicurare determinazione affinché ci sia una svolta su alcuni dossier particolarmente significativi che coinvolgono infrastrutture e trasporti.”