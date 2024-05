Attentato incendiario ad un bar di Assemini, ingenti danni

Indagano i carabinieri per rintracciare i responsabili

Di: Redazione Sardegna Live

Attentato incendiario nella notte ad un locale di Assemini, in via Carmine. Intorno alle due qualcuno ha versato del liquido infiammabile sulla saracinesca del bar Antique Cafè, e una volta appiccato il rogo è fuggito.

Dopo avere rapidamente avvolto la serranda, le fiamme si sono propagate all'interno del locale. A lanciare l'allarme i residenti della zona, che hanno notato le fiamme. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Assemini e del Radiomobile della Compagnia di Cagliari.

Gli uomini del 115 hanno in azione per diverse ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Ingenti danni, ancora da quantificare. Nel frattempo i militari sono al lavoro per rintracciare i responsabili.

Sotto analisi i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso le varie fasi dell'attentato incendiario.