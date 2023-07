Cucina sarda: ecco la classifica dei 10 migliori ristoranti in Sardegna

Dagli agriturismo ai ristoranti in città. La classifica stilata da TripAdvisor

Di: Ilaria Cardia

La cucina sarda ha una grande tradizione culinaria. Nonostante abbia delle varianti da provincia a provincia, mantiene le tradizioni e lascia uno splendido ricordo nel palato dei visitatori vacanzieri, come nei residenti (e nativi) a cui manca quando sono in viaggio o lontani dalla propria terra.

Oggi vi presentiamo la classifica dei 10 migliori ristoranti in Sardegna stilata da TripAdvisor, il più celebre portale web di viaggi al mondo, contenente recensioni, commenti e foto di località, ristoranti, locali notturni e strutture ricettive.

La classifica, e nello specifico gli algoritmi che la presentano, segue tre concetti cardine per determinare il risultato: la struttura deve aver ricevuto più recensioni rispetto alle altre; le recensioni positive hanno una maggiore influenza rispetto quelle negative; le recensioni recenti sono vengono considerate più importanti di quelle datate.

Ecco quali sono, al momento, nella top teen nel portale di viaggi:

Al 10° posto troviamo “Bistrot100”, un ristorante di Cagliari che si trova in Via Giovanni Battista Tuveri. Gli utenti, che hanno favorito il posto in classifica, hanno così commentato “Eccellente ristorante di pesce, piccola carta, ma tutto è eccellente anche la carne. Da ritornare, servizio al top!”

troviamo un ristorante di Cagliari che si trova in Via Giovanni Battista Tuveri. Gli utenti, che hanno favorito il posto in classifica, hanno così commentato “Eccellente ristorante di pesce, piccola carta, ma tutto è eccellente anche la carne. Da ritornare, servizio al top!” Per la 9° posizione ci spostiamo dal capoluogo isolano e arriviamo a Galtelli (NU). In via Aldo Moro si trova “Tanca ‘e Gaia”, un agriturismo che senz’altro segna nel cuore dei clienti che, dopo aver degustato le prelibatezze, scrivono “Secondo anno di fila, sempre buonissimo e non ho altro da dire. Anzi si: gentili e cordiali, continuate così. Antipasti impareggiabili potrei addirittura saltare il maialino e la carne per bissare tutti gli antipasti, per poi chiudere con il dolce.”

ci spostiamo dal capoluogo isolano e arriviamo a Galtelli (NU). In via Aldo Moro si trova un agriturismo che senz’altro segna nel cuore dei clienti che, dopo aver degustato le prelibatezze, scrivono “Secondo anno di fila, sempre buonissimo e non ho altro da dire. Anzi si: gentili e cordiali, continuate così. Antipasti impareggiabili potrei addirittura saltare il maialino e la carne per bissare tutti gli antipasti, per poi chiudere con il dolce.” All’8° posto troviamo un altro agriturismo. Si tratta di “Agriturismo La Capanna” ; situato nelle bellissime campagne di Trinità d’Agultu e Vignola (SS), questo piccolo angolo di pace offre una cucina sarda, italiana e salutista. Di loro si può leggere nel portale: “Ottima serata in famiglia. Camerieri gentilissimi e simpatici. Menù fisso, ottimo abbondante e vario. Zuppa alla gallurese e porceddu super. Bellissima la veranda che offre tramonti spettacolari.”

troviamo un altro agriturismo. Si tratta di ; situato nelle bellissime campagne di Trinità d’Agultu e Vignola (SS), questo piccolo angolo di pace offre una cucina sarda, italiana e salutista. Di loro si può leggere nel portale: “Ottima serata in famiglia. Camerieri gentilissimi e simpatici. Menù fisso, ottimo abbondante e vario. Zuppa alla gallurese e porceddu super. Bellissima la veranda che offre tramonti spettacolari.” Al 7° posto , vicino alle bellissime spiagge di Dorgali (NU), troviamo “Turismo Rurale Filieri” un luogo lontano dalla confusione e vicino alle bellezze marine e montane della Sardegna centro orientale. Un utente lo consiglia dicendo: “Non perdetelo. Location immersa nel verde e nella quiete. Ci ha accolti Mario, ottimo padrone di casa simpatico e super ospitale. Abbiamo cenato all’aperto con una bella vista sul verde… Menù ricco di piatti tipici sardi con prodotti eccellenti e cucinati con passione. Ottimo tutto. Maialino eccezionale, morbido, succulento, con la cotenna scrocchiarella… una bontà. Sarà una tappa obbligatoria la prossima [volta] che andrò in Sardegna.”

, vicino alle bellissime spiagge di Dorgali (NU), troviamo un luogo lontano dalla confusione e vicino alle bellezze marine e montane della Sardegna centro orientale. Un utente lo consiglia dicendo: “Non perdetelo. Location immersa nel verde e nella quiete. Ci ha accolti Mario, ottimo padrone di casa simpatico e super ospitale. Abbiamo cenato all’aperto con una bella vista sul verde… Menù ricco di piatti tipici sardi con prodotti eccellenti e cucinati con passione. Ottimo tutto. Maialino eccezionale, morbido, succulento, con la cotenna scrocchiarella… una bontà. Sarà una tappa obbligatoria la prossima [volta] che andrò in Sardegna.” Per il 6° posto torniamo a Cagliari, in Via Portoscalas, per “ Saseada - Sebaderia Artigianale”. Si tratta di un locale dove la specialità è proprio uno dei dolci più famosi sardi a livello nazionale. Parliamo delle Seadas, il più classico tra i dolci sardi. Nello specifico, sono frittelle di pasta ripiene di pecorino fresco, servite con il miele o zucchero. Questo locale entra in classifica e offre, come spiega un utente: “Buona varietà di Seadas e numerosi mieli da abbinare. Il locale è molto particolare, con pietra a vista, piccolo, ma molto accogliente e tipico. Il servizio puntuale, preciso e cortese. Super promosso!”

torniamo a Cagliari, in Via Portoscalas, per “ Si tratta di un locale dove la specialità è proprio uno dei dolci più famosi sardi a livello nazionale. Parliamo delle Seadas, il più classico tra i dolci sardi. Nello specifico, sono frittelle di pasta ripiene di pecorino fresco, servite con il miele o zucchero. Questo locale entra in classifica e offre, come spiega un utente: “Buona varietà di Seadas e numerosi mieli da abbinare. Il locale è molto particolare, con pietra a vista, piccolo, ma molto accogliente e tipico. Il servizio puntuale, preciso e cortese. Super promosso!” Il 5° posto è riservato a un agriturismo posto nella punta estrema a nord dell’Isola: parliamo di Santa Teresa di Gallura e di “ Agriturismo Zabé”. Un luogo immerso nel verde a poca distanza dalle coste. Del locale, i clienti più soddisfatti scrivono: “Stupendo. Location meravigliosa, unica e suggestiva; sembra di vivere una favola. Immerso nel verde, luogo incantevole che regala pace e armonia. Buonissimo cibo che ricorda gli antichi sapori, ottimo servizio. Personale molto accogliente, gentilissimo e professionale. Consiglio assolutamente. Semplicemente incantevole.”

è riservato a un agriturismo posto nella punta estrema a nord dell’Isola: parliamo di Santa Teresa di Gallura e di “ Un luogo immerso nel verde a poca distanza dalle coste. Del locale, i clienti più soddisfatti scrivono: “Stupendo. Location meravigliosa, unica e suggestiva; sembra di vivere una favola. Immerso nel verde, luogo incantevole che regala pace e armonia. Buonissimo cibo che ricorda gli antichi sapori, ottimo servizio. Personale molto accogliente, gentilissimo e professionale. Consiglio assolutamente. Semplicemente incantevole.” Alla 4° posizione troviamo “Agriturismo Su Nuratolu” un agriturismo tipico vicino a Bosa (OR) in località Su Nuratolu. Rinomata, nel portale, per la qualità dei prodotti utilizzati, di lui viene raccontato: “Prodotti tutti di altissima qualità e porzioni abbondanti, menù tipico sardo con ottimo rapporto qualità/prezzo: antipasto, primo, secondo con contorno, dolce, digestivo, vino, acqua. Servizio informale adatto al contesto.”

I PRIMI TRE CLASSIFICATI:

3° Posto - Terradome Agriturismo Resort: posizionato nel sud Sardegna, a Uta (CA), il locale su 579 recensioni ne conserva solo due negative. Tra quelle positive si trova: “Sono stata a cena al Terradome in compagnia di mia sorella, spinta dalle ottime recensioni e dalla ottima nomea del posto. Siamo state accolte dai gentilissimi titolari per un ottimo e ricco aperitivo nel giardino incantevole, la cena è poi proseguita all'interno del locale. Una vasta scelta di antipasti di mare e di terra originali e gustosi. Non vediamo l'ora di tornarci, straconsiglio”

2° posto - Sa Dom'e Malloru: situato nel comune di Burcei (conosciuto anche come il paese delle ciliegie) troviamo questa struttura che ha colpito nel segno i visitatori e commentatori di TripAdvisor. Di questo luogo, posto nel sud Sardegna, troviamo “Si torna sempre dove sei stata bene! Dagli antipasti al dolce è stato un crescendo di bontà! Ottimo il vino delle cantine di Dolianova. Grazie alla prossima”

1° posto - Oasi Blu: per gli utenti del portale di viaggi, è lui il miglior ristorante di cucina sarda in Sardegna. Oasi Blu si trova a Calasetta, sulla punta settentrionale dell'isola di Sant'Antioco nell'arcipelago del Sulcis. Un paese noto come “La Bianca” per il colore prevalente delle abitazioni. Di lui viene scritto: “Tutto meravigliosamente eccezionale. Location curatissima e rilassante. Servizio impeccabile e personale gentilissimo. Il cibo... una esplosione di sapori. I veri sapori della materia prima che abbiamo riscontrato in ogni piatto: nella bruschetta con l'olio evo di produzione propria, nel prosciutto e melone, nella fricassea, nelle verdure. Semplici verdure ma non le solite verdure. Il piatto che merita la medaglia d'oro è il piatto di ravioli al sugo fresco. Il maialino croccante fuori e morbida carne. Per finire i dolcetti erano meravigliosi. Il sapore dei prodotti era ottimo. L'anguria era eccezionale. Comunque sanno sfruttare ciò che hanno per offrire ai clienti qualità e quella qualità si riconosce. Ci riandrei molto volentieri...Consigliatissimo

Ps: il mirto... e che mirto... alla fine chiude la cena all'insegna della qualità e tradizione.”