Ollolai: Augusto Vargiolu vince la 20^ edizione del Palio degli Asinelli

Un nuovo grande successo di pubblico

Di: Redazione Sardegna Live

La 20^ edizione de Il Palio degli Asinelli di Ollolai si è concluso confermandosi come un grande evento dell'estate in Barbagia. L’attesa competizione, combattuta nel circuito cittadino di piazza Marconi, è andata in scena in notturna con una spettacolare festa di agonismo, musica e spettacolo che ha registrato ancora una volta uno straordinario successo di pubblico. (numero pubblico).

L’INTRATTENIMENTO - Presenti gli Sbandieratori e Musici di Borgo Moretta (Alba, Piemonte), i Tamburini e Trombettieri di Oristano e il gruppo musicale Dilliriana che hanno animato un evento già di per sé ricco di emozioni e fascino. Le voci di Roberto Tangianu e Tore Budroni, invece, hanno raccontato al pubblico ollolaese, e agli spettatori da casa, i momenti di un Palio che non ha deluso le aspettative.

GLI ORGANIZZATORI - La Pro Loco di Ollolai, guidata dal presidente Pier Paolo Soro, in collaborazione con l'amministrazione comunale, è stata capace negli anni di definire un appuntamento che richiama in paese migliaia di visitatori e turisti da ogni parte dell'isola e del mondo.

LA COMPETIZIONE - Dopo le quattro batterie di qualificazione e due false partenze nel corso della finale, il fantino Augusto Vargiolu ha portato a casa la prestigiosa vittoria in sella al somarello Django (Scuderia Salaris Sedilo) aggiudicandosi il montepremi di 2.500 euro; alle sue spalle, in sella a Pedro (Scuderia Bussu Ollolai), Valentino Bussu si aggiudica il premio in palio per il secondo posto, ovvero la somma di 800 euro; porta a casa 500 euro, invece, Maurizio Ruggiu in sella a Reberde (scuderia Salaris Sedilo) con il terzo posto.

Appuntamento al prossimo anno, dunque, per una nuova edizione ricca di sorprese.