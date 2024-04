Primo maggio piovoso in Sardegna, miglioramenti nel weekend

Due perturbazioni porteranno tempo instabile in Italia nei primi del mese

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà la pioggia la protagonista dei primi giorni di maggio e soprattutto il primo del mese il maltempo colpirà il centro-nord. Lo annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it che sottolinea però che, per la festa dei lavoratori, nel sud prevarranno il sole e il caldo.

Almeno due perturbazioni porteranno un peggioramento nei primi giorni di maggio. "Nelle prossime ore - afferma - vedremo già le avvisaglie della prima: l'ultimo giorno di aprile sarà caratterizzato da forti rovesci sulla Sardegna, in spostamento successivo verso le regioni occidentali del Paese". La prima perturbazione sarà anticipata dal richiamo caldo nordafricano, con sabbia del deserto nei cieli e da un sensibile aumento delle temperature che toccheranno i 30°C al centro-sud.

Mercoledì primo maggio avremo tanta pioggia sul nord-ovest, sul versante tirrenico del centro e in Sardegna, mentre sulla fascia adriatica e al sud il tempo sarà anche soleggiato e asciutto. Le temperature massime caleranno anche di 10°C nelle zone più piovose.

Giovedì 2 maggio un'altra perturbazione porterà un ulteriore peggioramento al nord con piogge diffuse ovunque, precipitazioni frequenti anche al centro (sempre versante tirrenico) e le consuete schiarite al sud. In 48 ore al nord e tra Toscana e Lazio potrebbero localmente cadere più di 100 millimetri di pioggia. Il primo weekend di maggio inizierà instabile e finirà stabile e soleggiato: venerdì 3 avremo residue piogge al nord e al centro alternate a schiarite e fasi più tranquille. Sabato il tempo migliorerà ulteriormente salvo acquazzoni questa volta più probabili al sud.

Previsioni ARPAS Sardegna:

Martedì 30 aprile: cielo irregolarmente nuvoloso con aumento della copertura dalle ore centrali associato a precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli o moderati da Sud-Est, mari mossi o molto mossi.

Mercoledì 1° maggio: cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Probabile attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature minime stazionarie, massime in sensibile calo. Venti moderati da Sud-Ovest con locali rinforzi lungo le coste settentrionali e sud-occidentali, mari molto mossi o agitati.

Tendenza per i giorni successivi: giovedì e venerdì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con copertura nuvolosa in attenuazione dalla serata di venerdì. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo giovedì mentre si registrerà un leggero aumento delle massime da venerdì. I venti soffieranno deboli o moderati occidentali. I mari saranno generalmente molto mossi.