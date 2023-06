La Maddalena: undici pazienti pediatrici in mare con la Guardia costiera

I piccoli pazienti hanno trascorso una giornata al fianco dei marinai della Guardia costiera di La Maddalena

Di: Arianna Zedda, foto Ansa

Il gruppo di preghiera di Padre Pio di La Maddalena ha promosso, per il quarto anno di fila, un'iniziativa che ha visto protagonisti undici bambini in cura nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale "Casa sollievo della sofferenza" di San Giovanni Rotondo, in Puglia.

I piccoli pazienti, accompagnati da medici, infermieri e alcuni genitori, hanno trascorso una giornata al fianco dei marinai della Guardia costiera di La Maddalena su tre motovedette, cimentandosi nelle attività di prevenzione e controllo a tutela della balneazione e dell'ambiente.