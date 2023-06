La scuola dell'infanzia di Buddusò: un'eccellenza nel promuovere la cultura digitale e l'apprendimento esperienziale

L'approccio innovativo dell'Istituto Comprensivo premiato a livello europeo per l'integrazione di tecnologia, coding e Outdoor Education

Di: Redazione Sardegna Live

La scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di Buddusò è stata riconosciuta come un modello di eccellenza nella promozione della cultura digitale e nell'apprendimento esperienziale. Grazie al suo innovativo approccio educativo, la scuola è stata recentemente premiata dalla Comunità Europea con l'eccellenza e il Super Organizer durante la Codeweek 2022, un prestigioso evento europeo dedicato alla promozione del coding e delle competenze digitali.

La scuola ha sviluppato un curricolo digitale all'avanguardia che integra sensorialità, tecnologia e attività pratiche. Attraverso l'utilizzo di app, giochi interattivi, strumenti di realtà aumentata, coding, robotica, video editing e animazione, i bambini sono immersi in un ambiente stimolante e creativo che favorisce lo sviluppo di competenze digitali avanzate sin dai primi anni di formazione.

Uno degli aspetti distintivi di questo approccio educativo è l'uso combinato della tecnologia e dell'Outdoor Education, che promuove l'apprendimento attraverso l'esperienza diretta e il coinvolgimento attivo dei bambini, mette al centro l'apprendimento esperienziale, consentendo ai bambini di imparare facendo, sperimentando e toccando con mano ciò che stanno apprendendo.

Un esempio di successo, premiato a livello europeo, è il canale Telegram CodyNatura Bot, un coinvolgente gioco di coding che si svolge in un labirinto virtuale con codici QR Code di immagini catturate dai bambini negli spazi verdi intorno alla scuola ed immersioni virtuali con escape room. Questa attività non solo sviluppa le competenze di coding dei bambini, ma permette loro di esplorare la natura circostante in modo divertente e interattivo, promuovendo al contempo la sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale.

L'approccio innovativo della scuola dell'infanzia di Buddusò dimostra come l'innovazione e la creatività possano essere integrate in modo efficace nell'educazione dei bambini, sfruttando la tecnologia in modo consapevole e bilanciato con attività sensoriali e manuali. La scuola si è guadagnata il riconoscimento a livello europeo grazie alla sua capacità di preparare i bambini alle sfide del futuro, fornendo loro strumenti avanzati e stimolanti per sviluppare competenze digitali e promuovere una cultura di sostenibilità.