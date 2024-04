Scuola in Sardegna: al via il 12 settembre, in aula sino al 7/6

Definito il calendario regionale per il prossimo anno scolastico, vacanze Natale dal 23 dicembre al 4 gennaio

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 205 i giorni di lezione per il calendario scolastico per l'annualità 2024 /2025 varato dalla giunta regionale su proposta dell'assessora della pubblica istruzione Ilaria Portas. La data di inizio delle lezioni è il 12 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La data di termine delle lezioni il 7 giugno 2025 per tutti gli ordini e gradi d'istruzione, mentre la data di termine delle attività è il 28 giugno per le scuole dell'infanzia.

Le singole istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni. Le vacanze per gli studenti, oltre a quelle dell'1 novembre - festa di tutti i Santi; 8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre - Natale; 26 dicembre - Santo Stefano; 1 gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; Lunedì dell'Angelo; 25 aprile - anniversario della Liberazione; 1 maggio - festa del Lavoro; 2 giugno - festa nazionale della Repubblica; festa del Santo Patrono e 2 novembre: commemorazione dei defunti, sono quelle natalizie: dal 23 dicembre al 4 gennaio; quelle di carnevale dal 3 al 4 marzo 2025, quelle pasquali dal 17 aprile al 22 aprile e il 28 aprile: Sa Die de sa Sardigna.