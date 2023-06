Assemblea Pro Loco a Quartu: presentata proposta di riconoscimento nazionale

La proposta di legge n. 1148 sul riconoscimento del sistema italiano delle Pro Loco è stata ufficializzata

Di: Arianna Zedda

Durante l'Assemblea Nazionale di Ente Pro Loco Italiane che si sta svolgendo a Quartu Sant'Elena in Sardegna è stata ufficializzata la proposta di legge n. 1148 sul riconoscimento del sistema italiano delle Pro Loco : una notizia importante per tutte le Pro Loco in Italia.

La Proposta di Legge targata EPLI, d epositata ufficialmente il 9 maggio presso la Camera dei Deputati e assegnata alla X Commission Attività produttive in sede Referente il 9 giugno, vede come primo firmatorio il Capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia Tommaso Foti e gli Onorevoli dello stesso partito facenti parte della Commissione specifica.

Un riconoscimento che, sostiene il Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Tommaso Foti, in videocollegamento con l'Assemblea, era necessario per " L'alto valore del 'sistema pro loco' e l'importanza dell'uniformità di trattamento delle Reti Associative " e viene riconosciuto per la prima volta dallo Stato Italiano uniformando il quadro delle rappresentanze degli Enti Nazionali.

Tutti i presenti hanno esultato alla notizia, attesa da decenni, accogliendo tra applausi anche durante l'intervento dell'Onorevole Massimiliano De Toma, Dirigente Nazionale di Fratelli d'Italia: "La proposta di legge presentata a prima firma del capogruppo di Fratelli d'Italia, On. Tommaso Foti, sulle Pro Loco è un passo avanti e deciso verso queste realtà e ho auspicato che ciò accadesse. Sono rammaricato di non poterla presentare in prima persona in questa legislatura, ma grato al gruppo di Fratelli d'Italia della Camera e al Presidente Foti, per l'ottimo lavoro svolto e per il sostegno. Mi sono molto impegnato nella passata Legislatura per sostenere l'EPLI, vedendo il grosso quanto capillare lavoro che fanno sui territori, custodendo e tramandando di generazione in generazione, la cultura, le origini e quanto di forte ci lega alla nostra amata Italia. Con questa Legge finalmente si avrà, una volta votata in aula, un maggiore riconoscimento del sistema Pro Loco, facendo anche un po' più di chiarezza in merito ".

Pasquale Ciurleo, Presidente Nazionale EPLI, ha commentato così: "Insieme al Presidente Foti abbiamo sposato un principio importante per sprigionare su tutti i territori italiani la forza del valore del sistema pro loco e l’uniformità di trattamento nei riguardi delle Reti di rappresentanza esistenti. Un impegno assunto e mantenuto nella massima serietà personale e politica oggi si concretizza in un vero e proprio tripudio di felicità ma soprattutto di enorme responsabilità. Ringraziamo gli Onorevoli che hanno assunto l’onere di firmare la presentazione della proposta di legge, l’Onorevole De Toma da sempre vicino ad EPLI nonché i partiti politici di maggioranza ed opposizione che già hanno comunicato l’impegno con il sottoscritto e con EPLI di sostenere nelle Aule della Camera dei Deputati la Proposta di Legge che ci auguriamo presto sarà ‘Legge Foti sul sistema pro loco’, indice che non esistono colori di parte quando si individuano giusti principi e validi elementi su cui intervenire. Il cammino di EPLI nei territori continua più forte e da oggi, questo passaggio, segnerà la storia dello straordinario lavoro di volontariato a favore dei territori".