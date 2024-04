La Brigata Sassari sostiene il centro di accoglienza “San Vincenzo”

Iniziativa benefica dei militari del 151° Reggimento fanteria “Sassari” a favore degli ospiti della comunità alloggio di Quartu Sant'Elena

Di: Redazione Sardegna Live

Il 151° Reggimento fanteria “Sassari” ha aperto le porte della caserma “Monfenera” alla comunità alloggio per minori "Oasi San Vincenzo" per una donazione di vario materiale frutto di un'iniziativa che il reggimento promuove da anni per sostenere progetti benefici a favore della comunità civile.

A dare il benvenuto agli ospiti del centro di accoglienza, accompagnati dalla sua fondatrice, suor Anna Cogoni, è stato il comandante del 151° reggimento, colonnello Alessio Argese.

Nel corso dell’incontro la Banda della Brigata “Sassari” ha intrattenuto gli ospiti con l’esecuzione di alcuni brani del suo vasto repertorio musicale. Particolare commozione ha suscitato la lettera che un ragazzo della comunità ha letto al termine della donazione, in cui si esprime gratitudine per la calorosa accoglienza e il gesto di fraterna solidarietà dei militari dell'Esercito.