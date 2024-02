Incendio in un terreno a Quartu: intervengono i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti nel Comune di Quartu per un incendio

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti nel pomeriggio, verso le 16:15, nei pressi della statale 554 vicino alla strada Comunale Su Paris nel territorio del Comune di Quartu Sant'Elena , per un incendio che ha coinvolto una struttura in legno , un container, masserizie e attrezzature varie, all'interno di un terreno utilizzato come deposito attrezzature .

Sul posto hanno operato due squadre ordinarie e due autobotti in supporto, per un totale di quattro automezzi e 14 operatori, che hanno circoscritto e spento le fiamme prima che si potessero propagare ad altre aree adiacenti.

Dopo oltre quattro ore di lavoro , i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica dei focolai residui, alla messa in sicurezza dell'area e avviato gli accertamenti per stabilirne le cause.