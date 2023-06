Monserrato, pensionato 83enne minaccia 22enne con la motosega

Il litigio è scoppiato in strada per futili motivi su una questione di precedenze

Di: Alessandra Leo

Probabilmente il caldo e un po' di nervosismo hanno rischiato di far sfociare in tragedia una discussione in strada per futili motivi su una questione di precedenze in via Riu Mortu a Monserrato.

Un pensionato 83enne di Quartucciu, al culmine della discussione, ha imbracciato una motosega che portava a bordo del mezzo minacciando di colpire un 22enne di Quartu Sant'Elena.

L’anziano è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per minaccia, dai Carabinieri della stazione di Monserrato, intervenuti sul posto per placare la lite.