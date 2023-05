Università: al via il restyling da 4 milioni di euro degli impianti sportivi di Cagliari

I lavori riguarderanno i campi da tennis, la pista di atletica, i campi da hockey e di calcio, le tribune, una nuova sala scherma, gli impianti e i servizi per gli atleti e per il pubblico

Di: Arianna Zedda

Campi da tennis, pista di atletica, campi da hockey e di calcio, tribune, una nuova sala scherma, impianti e servizi per gli atleti e per il pubblico: sono quattro i milioni destinati agli interventi per gli impianti sportivi universitari di Cagliari .

La pavimentazione dei campi da tennis passerà, dall'attuale erba sintetica, a una superfice in resina e la pista di atletica sarà conforme alle più recenti previsioni normative della Fidal. Lo stesso discorso vale per l'intervento sul campo da hockey. Il progetto prevede anche il rinnovo degli impianti al servizio degli spazi interni con conseguente efficientamento energetico e miglioramento delle prestazioni di termoventilazione.

I materiali progettati per la realizzazione consentiranno la riduzione al minimo del loro impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita. La progettazione è curata dalla Direzione Investimenti, manutenzione immobili e impianti dell'ateneo di Cagliari : sarà coinvolta anche nella fase di prossima realizzazione degli impianti.