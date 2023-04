Tortolì, 15enne scomparsa e chiusa in una roulotte: arrestati due giovani

Un 21enne di Tempio e un 20enne di Olbia sono finiti in manette per sequestro di persona

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbero tenuto una 15enne chiusa in una roulette a Tortolì. La ragazzina mancava da casa dalla notte di giovedì: decine di militari impegnati nelle ricerche per tutta la notte. Ieri, alle prime ore del giorno la giovane è stata ritrovata all'interno del mezzo.

Sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persone in concorso aggravato Michael Brundu, 21enne di Tempio, e Roberto Trecchi, 20enne di Olbia. Entrambi sono stati trasferiti dai carabinieri della compagnia di Lanusei presso il carcere di San Daniele su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Quando è stata ritrovata la ragazza erano presenti anche loro nei pressi della roulotte vicino al cimitero di Tortolì. I due erano giunti in Ogliastra per praticare lavori saltuari. Dopo essere stati interrogati sono stati trasferiti in carcere.

La quindicenne, dopo essere stata sottoposta a una serie di accertamenti medici, ha fatto ritorno a casa. I due arrestati compariranno martedì davanti al gip per l’interrogatorio di convalida. Tra le altre accuse dovranno anche rispondere di violazione di domicilio e del possesso di arnesi atti allo scasso.