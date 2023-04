Scatta l’allerta a Valledoria: esonda alla foce il fiume Coghinas

Attivato il Centro operativo comunale. Il sindaco: “Rivedere il piano di laminazione”

Di: Redazione Sardegna Live

A Valledoria è scattata l'allerta per l'esondazione del Coghinas dopo il rilascio di acqua dalla diga verso il mare. Il fiume ha rotto gli argini in corrispondenza della foce, nella zona Imbarcadero e San Pietro a mare. Il livello dell'acqua, in alcune zone, ha raggiunto e superato la sede stradale invadendo tutta l'area circostante.

Il sindaco di Valledoria, Marco Muretti, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all'emergenza e mettere in sicurezza la zona. E ora si cercano soluzioni per evitare che il fenomeno si ripeta e che possa causare danni maggiori al territorio e alla popolazione. "Una soluzione potrebbe essere quella di rivedere il piano di laminazione, per evitare situazioni come quella che abbiamo dovuto fronteggiare e risolvere grazie all'intervento del Genio Civile e del Consorzio di bonifica - sostiene il sindaco - Non solo, per far sì che disagi di questo genere non si ripropongano in futuro, sarebbe opportuno verificare con gli enti preposti che la foce sia in grado di poter rilasciare in mare le acque che defluiscono a valle e consentire che si possa agire operativamente in questo senso".