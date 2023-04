Qualità ed efficienza della PA: Sardegna tra ultime regioni a livello europeo

Il Molise si posiziona in fondo alla classifica, al 182/o posto su 208 regioni europee

Di: Arianna Zedda

L'Ufficio studi della Cgia di Mestre su dati 'The quality of Government Institute' dell'Università di Göteborg ha effettuato una valutazione a livello europeo sulla qualità istituzionale che tiene conto della percezione, da parte dei cittadini, della qualità, dell'imparzialità e della corruzione della Pubblica Amministrazione (PA) presente in un determinata area regionale riferita al 2021. Secondo l'elaborazione dell'Università il Molise si posiziona al 182/o posto su 208 regioni europee.

La Sardegna non si posiziona bene a livello nazionale, ed è tra le ultime regioni in classifica insieme a Puglia, Sicilia, Basilicata, Campania e Calabria. La più virtuosa (100esimo posto) invece è la Provincia Autonoma di Trento, seguita da Friuli Venezia Giulia (104) e Veneto (109).

"Il cattivo funzionamento della nostra macchina pubblica grava su famiglie e imprese per almeno 225 miliardi di euro all'anno. Le regole tortuose e complicate della nostra burocrazia statale, i mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione, la lentezza della giustizia civile, lo spaventoso deficit infrastrutturale, gli sprechi nella sanità e nel trasporto pubblico locale sono da tempo una spina nel fianco dell'economia del nostro Paese", spiegano dalla Cgia.