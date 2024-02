Strade: in arrivo 83 milioni per la Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Sono almeno 65 gli interventi che prenderanno il via per il 2024 e per il 2025 a seguito della programmazione concordata tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas, per un importo complessivo superiore ai 7,6 miliardi di euro, tenuto conto delle risorse già allocate e di quelle stanziate negli anni 2023-2024 per il finanziamento del contratto di programma di Anas (pari a 6 miliardi).

Per la Sardegna, 83 milioni destinati a diverse opere, come, ad esempio, la messa in sicurezza di alcuni tratti della statale 131 Carlo Felice.

"Le opere oggetto di finanziamento sono quelle che, ad oggi - spiega una nota del Mit - hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale". Eventuali risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio sardo. Soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini: "Siamo determinati ad ascoltare le esigenze dei territori e a recuperare decenni di troppi No".