Oristano. “Miss Mamma” Rosa Deriu a “Forum” lunedì 3 aprile

L’attrice, modella e influencer originaria di Ittiri impersonerà l’amante di un imprenditore e assicura: “Si parlerà tanto della Sardegna”

Di: Alessandra Leo, foto Instagram Rosa Deriu

“Sono una persona felice e realizzata con ancora tanti progetti e sogni nel cassetto. Le critiche? Le ignoro. Solitamente si tratta di donne che non fanno sesso”. Quando Sardegna Live l’ha intervistata (LEGGI L’ARTICOLO), Rosa Deriu aveva esordito così, tra una fragorosa risata e la gioia di vivere che la contraddistingue.

La 53enne originaria di Ittiri e trapiantata da 20 anni a Oristano, “Miss Mamma Sardegna 2018”, influencer da oltre 50mila follower su Instagram, attrice, modella, opinionista televisiva e commentatrice sportiva, sprizza allegria e positività da tutti i pori.

“Io sono innamorata della vita. Penso sia un dono da goderci a 360 gradi e per essere felici dobbiamo porci obiettivi e impegnarci per raggiungerli – ci ha detto – Un mio segreto è fregarmene di tutto, delle critiche in particolare. Io sono per il motto "vivi e lascia vivere". Ho un figlio di 16 anni che mi dà tante soddisfazioni, faccio quello che amo. Cosa voglio di più?”.

Rosa Deriu è stata opinionista sportiva a Videolina e Sardegna Uno, nel 2018 ho vinto il concorso “Miss Mamma Sardegna” e dopo qualche anno è stata a capo della giuria di Miss Mondo Sardegna, fa la modella per Intimissimi, un mese e mezzo fa è stata ospite al Grande Fratello, ha girato due film e nel gennaio 2021 è stata per la prima volta protagonista di una puntata su “Forum”.

Ora tornerà in una puntata dello storico programma televisivo Mediaset, in cui due contendenti se la vedono con un giudice, intitolata “Il finto matrimonio” che andrà in onda lunedì 3 aprile alle ore 11 su Canale 5.

Rosa impersonerà l’amante sarda di un imprenditore napoletano, parte a lei adattissima, secondo gli autori che l’hanno voluta fortemente.

“Mi hanno detto che la parte sembra cucita addosso a me: sarda, appariscente, che si nota, apparentemente snob, con una piccola vena ironica e un carattere tosto, insomma una donna che si fa valere” ha detto rosa ai microfoni di Sardegna Live.

E sulla puntata ha anticipato: “La Sardegna, con i suoi luoghi meravigliosi, sarà citata tante volte, in particolare Oristano. Io interpreterò l’amante di un imprenditore napoletano che porta avanti due storie parallele, organizzandoun matrimonio nonostante fosse già sposato in Campania e coinvolgendo finti genitori, finti parenti, finto assessore. Una vicenda tragicomica che neanche Carlo Verdone sarebbe stato in grado di architettare! Consiglio a tutti di guardarla”.