Ittiri. Scontro frontale tra auto e moto, giovane perde la vita

La vittima è un ventenne. Sul posto, oltre ai soccorsi, Vigili del fuoco e carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora sangue nelle strade della Sardegna. Un giovane di circa vent’anni ha perso la vita dopo un terribile scontro frontale tra un’auto e una moto avvenuto a Ittiri.

La tragedia è avvenuta in via Umberto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Vigili del fuoco di Sassari e i carabinieri di Alghero che dovranno accertare la dinamica.