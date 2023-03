Oristano. "Miss Mamma" Rosa Deriu torna a "Forum" come amante sarda di un imprenditore

Dall’orgoglio di rappresentare la Sardegna al rapporto con il proprio corpo e le critiche: l’intervista alla 53enne originaria di Ittiri

Di: Alessandra Leo

“Sono una persona felice e realizzata con ancora tanti progetti e sogni nel cassetto. Le critiche? Le ignoro. Solitamente si tratta di donne che non fanno sesso”. Sono parole decise, tra qualche fragorosa risata e la gioia di vivere che la contraddistingue, quelle di Rosa Deriu.

La 53enne originaria di Ittiri ma trapiantata da 20 anni a Oristano, “Miss Mamma Sardegna 2018”, influencer da oltre 50mila follower su Instagram, attrice, modella, opinionista televisiva e commentatrice sportiva, è approdata per la seconda volta a “Forum”.

In una puntata dello storico programma televisivo Mediaset, in cui due contendenti se la vedono con un giudice, che andrà in onda a fine marzo, Rosa impersonerà l’amante sarda di un imprenditore napoletano, parte a lei adattissima, secondo gli autori che l’hanno voluta fortemente.

Sardegna Live ha intervistato l’esplosiva Rosa che ci ha parlato di “Forum” e tanto altro.

Ciao Rosa, benvenuta su Sardegna Live! Qual è il segreto per essere così raggiante come te?

“Ciao a tutti e grazie a Sardegna Live per questa intervista. Io sono innamorata della vita. Penso sia un dono da goderci a 360 gradi e per essere felici dobbiamo porci obiettivi e impegnarci per raggiungerli. Un altro mio “segreto”, se così si può definire, è fregarmene di tutto, delle critiche in particolare. Io sono per il motto "vivi e lascia vivere". Ho un figlio di 16 anni che mi dà tante soddisfazioni, faccio quello che amo. Cosa voglio di più?”

Sono tante le critiche che ricevi?

“Sì, penso sia normale per una persona in vista e appariscente. Sono soprattutto le donne invidiose a sputare veleno, secondo me perché fanno poco sesso e sono insoddisfatte (ride), mentre gli uomini mi adorano, a parte quelli indispettiti perché li ho rifiutati, ovvio. Ma mi scivola tutto addosso. Quando si è felici e in pace con se stessi, la vita degli altri non interessa e non si giudica nessuno”.

Ci puoi dare qualche anticipazione sulla puntata di “Forum”?

“Si tratta di una puntata straordinaria in cui la Sardegna, con i suoi luoghi meravigliosi, rappresenterà un vero e proprio fiore all’occhiello. Io interpreterò l’amante di un imprenditore napoletano che porta avanti due storie parallele, organizzando con me un matrimonio nonostante fosse già sposato in Campania e coinvolgendo finti genitori, finti parenti, finto assessore. Una vicenda tragicomica che neanche Carlo Verdone sarebbe stato in grado di architettare! Consiglio a tutti di guardarla”.

Come mai gli autori hanno scelto proprio te?

“Mi hanno detto che la parte sembra cucita addosso a me: una donna sarda, appariscente, che si nota, snob – che non sono, anzi mi ritengo molto alla mano, ma comunque potrei sembrare - con una piccola vena ironica e un carattere tosto, una donna che si fa valere”.

Per te non è stata la prima interpretazione a “Forum”. Quali sono state le tue esperienze televisive?

“Sono stata opinionista sportiva a Videolina e Sardegna Uno, sono apparsa in Naked Attraction, programma su Discovery in cui le persone rispondono a domande mentre si tolgono gli indumenti: le puntate sono ancora cliccatissime su Youtube. Nel 2018 ho vinto il concorso “Miss Mamma Sardegna” e dopo qualche anno sono stata a capo della giuria di Miss Mondo Sardegna, faccio la modella per Intimissimi, sono influencer, un mese e mezzo fa sono stata ospite al Grande Fratello, durante la pandemia ho recitato in un film, in cui interpretavo la moglie di un boss mafioso, e che probabilmente uscirà nei cinema l’anno prossimo. A gennaio 2021 sono stata protagonista di una puntata su Forum in cui interpretavo un’imprenditrice e c’è un aneddoto molto curioso su quella puntata”.

Ce lo vuoi raccontare?

“Certamente! A Oristano, in un centro commerciale, due donne mi videro e mi fermarono complimentandosi con me per la vittoria della causa. Quando dissi loro che ovviamente stavo recitando, rimasero incredule e alla fine, dopo che spiegai che si tratta di storie vere recitate da attori, scoppiammo tutte in una grassa risata”.

Hai progetti futuri?

“Oh sì, sto preparando un programma radiofonico alla Maria De Filippi, inoltre studio recitazione presso una compagnia teatrale sarda. Poi ho tanti altri obiettivi che scoprirete presto”.