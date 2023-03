Tuili. Cambia luogo di custodia della sua auto (sotto sequestro) e le dà fuoco

Denunciato un 60enne

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Tuili, i carabinieri della Stazione di Barumini, a conclusione di una serie di accertamenti hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro penale o dell'autorità amministrativa, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro per confisca, incendio e abbandono incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, un 60enne del luogo, con precedenti di polizia.

I militari, dovendo dare esecuzione alla confisca di un mezzo con affidamento al proprietario, hanno accertato che lo stesso, dovendo custodire la sua Toyota Yaris, già sottoposta a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa RC auto, ne avrebbe arbitrariamente cambiato il luogo di custodia violando i sigilli apposti, spostando il mezzo in un campo agricolo di una persona estranea ai fatti, adiacente alla sua.

Il veicolo è stato rinvenuto completamente distrutto da un incendio forse appiccato dallo stesso proprietario del mezzo.