San Gavino. Preso il rapinatore della farmacia: incastrato dall’abbigliamento

Ha consegnato la pistola giocattolo usata per la rapina e il bottino

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno individuato e denunciato l’autore della rapina ai danni della farmacia in via Dante a San Gavino Monreale, messa a segno lunedì sera.

Si tratta di un giovane di 22. Messo alle strette dai carabinieri ha confessato e collaborato, facendo trovare pistola giocattolo usata per la rapina, indumenti e bottino: 950 euro. I militari dell'Arma della Compagnia, della Stazione e del Radiomobile, visionando i filmati di sorveglianza della farmacia, hanno notato che il bandito indossava indumenti particolari: una tuta bicolore bianca e nera, con alcune scritte e delle scarpe sportive di marca.

I militari hanno concentrato la loro attenzione su alcuni personaggi noti che si trovano in zona e in particolare un 22enne di Monserrato che viveva a poche centinaia di metri dalla farmacia perché in affidamento in prova ai servizi sociali. Perquisendo la sua abitazione hanno trovato le scarpe.

Durante il controllo il 22enne è apparso nervoso: guardava fuori dalla finestra, verso un terreno. I militari hanno deciso di controllarlo, recuperando la tuta. Infine, il giovane ha confessato facendo recuperare l'arma e il denaro.