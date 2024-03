Rapina una farmacia armato e mascherato da mangiafuoco

In manette un 49enne. L’accaduto in provincia di Monza

Di: Redazione Sardegna Live

Con una pistola in pugno e il volto coperto da una maschera da mangiafuoco, ha terrorizzato i presenti e svaligiato la cassa in una farmacia di Villasanta, in provincia di Monza.

A riportare la notizia TgCom 24. Oltre a rubare l’incasso, il rapinatore ha sottratto l’orologio a una dottoressa, del denaro che la sua collega aveva nella borsa e alcuni farmaci, prima di essere rintracciato nella stazione ferroviaria della città e arrestato dai Carabinieri dopo una breve indagine.

Il colpevole, un italiano 49enne residente in Brianza, è stato incastrato da un tatuaggio sulla mano di cui le farmaciste hanno fornito un’accurata descrizione ai militari che hanno recuperato la refurtiva, oltre la maschera che il rapinatore portava.