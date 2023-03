Bernini su Einstein Telescope: "Spingerà la ricerca di 1000 anni"

Il sito di Sos Enattos a Lula (Nuoro) è il luogo che potrebbe ospitare l'Einstein Telescope

Di: Arianna Zedda, foto Il Messaggero

La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha parlato dell'Einstein Telescope, durante la sua visita a Cagliari per l'inaugurazione dell'anno accademico e poche ore prima della visita del sito di Sos Enattos a Lula (Nuoro) - luogo che potrebbe ospitare il progetto e per la cui candidatura ufficiale si attende l'annuncio da parte del Governo -. Per la ministra, "un telescopio di questa portata potrà fare andare avanti la ricerca di mille anni".

"La candidatura di Sos Enattos non è una gara a ostacoli ma un percorso. Noi abbiamo ripreso il progetto dal disagio della marginalità del precedente governo. Abbiamo coinvolto la comunità scientifica italiana con il premio Nobel Parisi e la comunità internazionale. Andiamo avanti veloci: è importante per la Sardegna e per l'Italia", ha commentato Bernini.