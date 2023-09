Europee: Bernini, 'elezioni importanti grazie a centrodestra unito creato da Berlusconi'

"Saranno le prime elezioni senza il nostro presidente"

Di: Adnkronos, foto Fb Bernini

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) - "Ci saranno ministri e big nelle liste di Forza Italia per le europee? E' tutto molto prematuro, veramente non ne abbiamo ancora parlato. Io credo che queste elezioni europee siano importanti per noi perché saranno le prime senza il nostro presidente che ci ha lasciato una legacy molto importante, che è una grande forza ma anche una responsabilità". Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, a margine di Azzurra Libertà, la kermesse di Forza Italia Giovani in corso di svolgimento a Gaeta.

"La forza - ha spiegato - è che è solo lui ha saputo creare un centrodestra unito, ha creato una serie di obiettivi su cui noi ancora puntiamo come infrastrutture, sburocratizzazione, riforma della giustizia. Sì, ci sarà un impegno fortissimo per le europee, e il nostro partito sarà in prima linea".