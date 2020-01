MasterChef: tra i concorrenti la bella cagliaritana Francesca Moi

Nella puntata di ieri ha ricevuto i complimenti dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli

Di: Redazione Sardegna Live - Foto masterchef.sky.it/

Tra i 20 cuochi amatoriali di MasterChef Italia c’è anche la bella cassiera sarda Francesca Moi.

“Sono nata a Cagliari, ho 29 anni e da qualche anno vivo a Pisa con il mio fidanzato”, racconta la concorrente che si è già distinta in questa nona edizione.

Ieri è andata in onda la prima puntata della gara su SkyUno, dopo le selezioni, e Francesca è stata premiata come migliore nell’Invention Test. Ha ricevuto i complimenti dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per un piatto che ha avuto come protagonista un prodotto difficilissimo da trattare: il midollo di tonno.

“La mia passione per la cucina – racconta ancora Francesca - nasce fin da piccola, quando mia mamma faceva assistere me e mia sorella gemella alle preparazioni del pranzo e della cena… e poi ci faceva lavare i piatti! Da lì è stato un crescendo, una curiosità sempre maggiore, che oggi è quasi un’ossessione”.

“Il mio sogno – aggiunge – è aprire un piccolo agriturismo con 30 coperti gestito da me e il mio ragazzo nelle colline toscane, circondato da alberi da frutto e con tanti animali e piante”.

Prossimo appuntamento con MasterChef giovedì prossimo, sempre su SkyUno.