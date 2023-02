Masterchef. Bubu vince la prova nella cucina stellata e accede direttamente in finale

Il 19enne di Cagliari ha vinto la prova presso il Mirazur di Mauro Colagreco, eletto ristorante n. 1 al mondo nel 2019: accede direttamente alla finale di Masterchef

Di: Giammaria Lavena

Prosegue il sogno a Masterchef per Antonio Gargiulo, detto Bubu, il 19enne di Cagliari che aspira a vincere la 12esima edizione del celebre programma culinario. Giunto alle fasi finali, il giovane cuoco è stato invitato a cucinare insieme agli altri concorrenti rimasti in gara presso il Mirazur di Mentone, in Francia, tre stelle Michelin dello chef argentino Mauro Colagreco, eletto nel 2019 ristorante numero 1 al mondo.

Gli aspiranti chef, in questa sfida devono replicare i piatti del menu di Colagreco, sotto la vigile supervisione dei ragazzi dell'equipe di cucina. Al termine delle preparazioni, le portate verranno assaggiate dai tre giudici di Masterchef, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

A decretare il vincitore della sfida sarà però proprio Mauro Colagreco, che valuterà i giovani cuochi in base a tecnica, preparazione e gestione della pressione in una cucina stellata. Una sfida complicatissima, coi giovani apprendisti chiamati a replicare piatti di enorme difficoltà.

Alla fine a trionfare è stato proprio Antonio, incoronato dallo chef del Mirazur: "Il giovane Bubu ha tutta la voglia e la convinzione del sogno che insegue", ha detto Colagreco prima di annunciare il vincitore, che ha deciso di premiare perché "ha saputo gestire la pressione dal primo all'ultimo momento, senza mai esitare, e ha dimostrato controllo, sicurezza e organizzazione".

Il piatto presentato da Bubu è stato un astice sbollentato e passato ai carboni con del sedano rapa, una salsa al burro montato e vaniglia e una mousseline, ancora con astice, avvolta con delle bande di sedano rapa. Il trionfo presso il ristorante stellato, oltre alla grande emozione regala al diciannovenne la possibilità di accedere direttamente alla serata finale di Masterchef, l'ultimo passo che separa i concorrenti dalla vittoria.