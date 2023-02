Masterchef. Il piatto di Bubu vale "tre stelle", Enrico Crippa: "Su di te non ho dubbi"

Il talentuoso cuoco di Cagliari conquista il palato dello chef tristellato che fa il "bis". Adesso la finale è vicina

Di: Giammaria Lavena

Ancora uno skill test per i ragazzi di Masterchef. Per la sfida un ospite d’eccellenza nella masterclass: Enrico Crippa, chef tre stelle del ristorante Piazza Duomo di Alba. Stavolta, la sfida per i sette concorrenti rimasti consiste in una serie di step, fino a quando non rimarranno gli ultimi aspiranti chef che non saranno riusciti a conquistare la balconata.

Fra i giovani in gara anche Antonio Gargiulo, detto “Bubu”, 19enne nato a Vico Equense, ma subito trasferitosi e cresciuto con la famiglia a Cagliari. Proprio il talentuoso concorrente si è conquistato il vantaggio di poter chiedere dei consigli allo chef stellato dopo aver vinto la prova precedente.

Dopo aver fallito il primo degli skill test, Bubu si è rifatto al secondo step, conquistando il palato di Enrico Crippa. In questa prova i cuochi sono chiamati a preparare del pesce imitando almeno due delle tre lavorazioni eseguite dallo chef nel piatto mostratogli: taglio a sashimi, tacos e marinatura.

Il giovane di Cagliari ha presentato un sashimi di orata e tonno con aglio nero e lemongrass, con marinatura di spezie varie. Dopo l’assaggio Crippa è rimasto piacevolmente stupito dal piatto preparato: “Le salse sono molto buone. Ne sto prendendo ancora, quindi…”, ha detto lasciando intendere di averlo particolarmente apprezzato.

“Su di te io non ho dubbi”, si è espresso categoricamente lo chef tristellato dopo una consultazione con i giudici, mandando Bubu in balconata. Una salvezza che vale doppio per il 19enne, perché arrivata su approvazione di uno dei cuochi più rinomati nel panorama internazionale. Adesso la finale è vicina: Antonio Gargiulo ha tutte le carte in regola per arrivare all’ultima serata e provare a diventare il dodicesimo Masterchef italiano.