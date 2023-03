Centenario della fondazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche: evento a Sassari

Il 9 marzo è in programma "Racconti chimici di Economia circolare"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il più grande ente di ricerca italiano, celebrerà nel 2023 il centenario della sua nascita con un programma di iniziative ed eventi a livello nazionale che vanno oltre l’intento celebrativo, stimolando una riflessione ad ampio spettro sul ruolo di questo ente nel progresso scientifico, civile e sul futuro del pianeta e dell’umanità.

L'istituto di Chimica Biomolecolare, sede secondaria di Sassari, coordina, insieme alla rete degli Istituti del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali, l’evento nazionale "Racconti chimici di economia circolare”, che si svolgerà in contemporanea dall’8 all’11 marzo in quattordici città italiane, coinvolgendo migliaia di studenti attraverso lezioni, seminari, conferenze, mostre interattive, spettacoli e laboratori tematici.

L’evento, a cura dell’ICB, si terrà a Sassari il 9 Marzo 2023 presso l’Area della Ricerca del CNR di Sassari e si svolgerà in collaborazione con gli Istituti afferenti all’Area: Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA), Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB), Istituto Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM), Istituto di BioEconomia (IBE) e Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET).

La giornata è strutturata i due momenti: nella prima parte si racconterà ai bambini la storia centenaria del CNR e saranno illustrate, in termini semplici e accessibili, le attività di ricerca svolte al CNR. I ricercatori e le ricercatrici approfondiranno i temi dell’economia circolare, della chimica verde e delle tecnologie innovative coinvolgendo gli alunni e i docenti delle scuole primarie di Sassari e provincia.

Nella seconda parte gli alunni si cimenteranno in semplici esperimenti incentrati sulle tematiche della sostenibilità, delle energie rinnovabili, dello studio degli ecosistemi, dei principi della genetica e del riciclo sostenibile. Nel ‘carnet ‘delle proposte dei ricercatori del CNR, pensate per coinvolgere i bambini nel mondo della scienza, abbiamo: ‘Palloncini magici dal biogas’, ‘Niente si scarta tutto si ricicla!’, ‘Farine, pane e film plastici dagli scarti alimentari’, ‘Il magico mondo dei semi’, ‘La fattoria degli insetti. Come sono fatti? Che cosa mangiano? Chi li mangia’, ‘Non tutti gli alieni vengono da Marte!’ e tante altre curiosità scientifiche. ‘Si può produrre elettricità usando la frutta?’ Oppure ‘Come acqua e sale possono far muovere le nostre macchine?’ Sono solo alcune delle domande alle quali daranno risposta i ricercatori del CNR alle scolaresche. A conclusione della giornata la messa a dimora di alberi della biodiversità frutticola della Sardegna per tramandare alle future generazioni la diversità culturale e alimentare e preservando quella genetica.

L’evento vuole focalizzare l'attenzione sulle sfide che la comunità scientifica deve affrontare quotidianamente come la tutela dell'ambiente, la necessità di energia pulita, le aspettative sulla salute e il benessere dell’uomo offrendo un’occasione di riflessione alle generazioni future.