Pullman in fiamme in Ogliastra, il direttore Arst: “Risaliremo ai responsabili”

Già vandalizzati i nuovi pullman in servizio nel Nuorese. IL VIDEO

Di: Redazione Sardegna Live

Un incendio ha avvolto un pullman che transitava lungo la provinciale 56 tra Talana e Lotzorai. È accaduto poco dopo le 9. Una colonna di fumo nero si è levata altissima e ha allarmato i cittadini. 

Pronta la reazione dell'autista che ha fermato il mezzo e fatto scendere immediatamente i cinque passeggeri a bordo. Il rogo è stato poi domato dai vigili del fuoco di Tortolì.

"Non abbiamo ancora accertato con esattezza le cause dell'incendio, ma abbiamo ragioni per ritenere che possa essersi trattato di un problema elettrico che ha portato al corto circuito - ha detto all'ANSA il direttore regionale dell'Arst Carlo Poledrini - L'autista non ha avuto segnalazioni di spie né ci sono state perdite di carburante o di altri liquidi lunga la strada. L'incidente è fortunatamente andato bene sia per l'autista che per i 5 viaggiatori a bordo. Si tratta di un pullman di 15 anni e ora dobbiamo verificare con attenzione lo stato complessivo del mezzo".

Se i pullman in servizio da lungo tempo manifestano problemi, non va meglio a quelli nuovi di zecca, consegnati la scorsa settimana nel Nuorese dopo i disservizi segnalati dai sindaci della provincia. Almeno 4 mezzi sono stati presi di mira da teppisti che hanno danneggiato diversi sedili in ogni mezzo, squarciando gli schienali con i coltelli.

"Non è un buon segnale, sono gesti ingiustificabili che pongono un grosso tema di educazione civica nei confronti di questi giovani - conferma Poledrini - Un gesto che naturalmente deploriamo, ma sappiamo anche che i responsabili saranno individuati così come è successo in passato: i nostri mezzi sono dotati di telecamere che ci faranno risalire ai responsabili".

IL VIDEO