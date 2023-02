Sennori. Colpito a martellate: l'aggressore è un minorenne

Identificato e denunciato il responsabile. Il sindaco: "Sorso-Sennori rivalità vecchia e stupida. Aggressione gravissima e senza alcuna scusante"

Di: Redazione Sardegna Live

E' un minorenne del posto il ragazzo che nella notte di sabato ha aggredito a martellate Patrizio Carboni, il 22enne di Sorso ricoverato all'ospedale con una prognosi di 60 giorni per diverse fratture al volto. Gli uomini della Squadra mobile della Questura di Sassari hanno identificato il responsabile che è stato denunciato alla Procura dei minori per lesioni aggravate. Gli agenti hanno anche recuperato il martello utilizzato per l'aggressione.

Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, condannando quanto accaduto: "Sennori è una comunità civile e ospitale e questi atti ingiustificabili e inqualificabili non possono essere accettati", ha detto il primo cittadino, precisando: "L'aggressione, gravissima e senza alcuna scusante, non ha niente a che fare con i festeggiamenti del Carnevale Sennorese. La sfilata dei carri allegorici e dei gruppi si è svolta la sera in un clima di grande armonia e divertimento, senza il minimo incidente".

"Ciò che è accaduto in seguito non ha nulla a che vedere con il carnevale - ha ribadito Sassu -, ma è riconducibile a un tipo di condotta che alcuni individui ostentano, purtroppo con sempre maggiore frequenza, nei fine settimana, in preda a eccessi alcolici e di altra natura". E sulla presunta, storica, rivalità fra Sorso e Sennori l'amministratore commenta: "È una rivalità vecchia, stupida e anacronistica che nel 2023 non ha ragione di esistere".

"Siamo un'unica comunità della Romangia, profondamente legata da rapporti personali, economici e culturali. Atteggiamenti di rivalità non ci appartengono. Questa mattina ho chiamato il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas, al quale ho rappresentato la solidarietà di Sennori al ragazzo ferito e a tutta la comunità sorsese per i recenti episodi che, ripeto con forza, non ci appartengono", ha concluso.