Dj Fanny: “Un tipo ha detto di essere un’accabbadora e mi ha chiesto se ne avessi bisogno”

L’artista di Ales Andrea Turnu, affetto da SLA, parla di uno strano episodio che gli è capitato a Cagliari

Di: Alessandra Leo

“Di cose strane ne ho viste e sentite ma mai come quello che mi è successo ieri a Cagliari” comincia così il breve racconto di Andrea Turnu, in arte Dj Fanny, sul proprio profilo Instagram.

“Ero sotto i portici e c'era un tipo che ci ha fissato per un po', si è poi avvicinato e ha chiesto alle persone che erano con me chi fosse il mio parente più stretto. Mia madre ha risposto e lui ha detto che faceva l'accabbadora (donna che in antichità andava ad uccidere i malati con il martello) e se ne avesse bisogno. Tutto questo con me davanti”.

Un episodio di certo singolare e poco carino ma che l'artista di Ales, affetto da SLA, ha raccontato con superiorità, aggiungendo al post un’emoticon che ride.

Dj Fanny, che comunica col mondo grazie alla musica, sua grande passione, è uno straordinario protagonista del nostro tempo, grazie proprio al suo amore per la musica e per la vita.

“Sardo dell'anno 2018” eletto dai nostri elettori, Dj Fanny ha vinto la VI edizione del Premio Sardegna Live con il 37,7% delle preferenze.