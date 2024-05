Ranieri col Lecce cerca di recuperare Mina e Dossena

Recuperato Luvumbo dopo la giornata di squalifica scontata contro il Genoa

Di: Redazione Sardegna Live

Cagliari alle prese con infortuni e influenza in vista della gara di domenica all'Unipol Domus contro il Lecce. Ranieri, però, recupera Luvumbo dopo la giornata di squalifica scontata contro il Genoa. Il tecnico spera di riavere al centro della difesa Mina e di poter contare sul ritorno di Dossena. E' difficile, comunque, che il mister schieri contemporaneamente due giocatori reduci da infortunio: in preallarme Wieteska e Hatzidiakos. Per il centrocampo settimana complicata con Makoumbou bloccato ieri da un attacco febbrile, ma oggi regolarmente in gruppo. Il tecnico spera di sistemarlo in mediana probabilmente accanto a Deiola.

Il mister rossoblù cercherà di recuperare anche Oristanio, più difficile il ritorno di Viola, Jankto e Pavoletti. Per una partita così importante Ranieri potrebbe chiedere a qualcuno di stringere i denti. Nandez, utilizzato solo un tempo contro il Genoa, è pronto a ripartire dalla formazione iniziale. Attacco quasi a posto con Shomurodov, Lapadula e Luvumbo che lottano per due posti. E c'è anche Petagna che ormai non vede l'ora di scendere in campo.

Attesa e entusiasmo a Cagliari per una sfida considerata decisiva per la salvezza: alla Domus ormai è sold out.