Santa Maria Navarrese. 63enne trovato morto in casa

Sul posto oltre a Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti anche i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 63 anni, di origine tedesca, è stato trovato morto questa mattina in una casa nel centro di Santa Maria Navarrese. Secondo un primo esame sul corpo effettuato dal medico del paese, il 63eenne sarebbe morto già da qualche giorno, probabilmente per cause naturali.

L'allarme è stato dato dai parenti e dai vicini che non riuscivano a raggiungerlo al telefono. Nell'abitazione di via Torre Saraceni oltre ai Vigili del fuoco e ai medici del 118, sono intervenuti i Carabinieri di Tortolì.