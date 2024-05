Silanus. Incendio in un capannone, a fuoco 600 balle di fieno

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di acomer

Di: Redazione Sardegna Live

Seicento balle di fieno, più altre 80 rotoballe, sono andate distrutte da un incendio partito intorno alle 11 in un fienile nelle campagne di Silanus.

Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer con due autobotti, una delle quali inviata dalla sede centrale dei vigili di Nuoro. Un intervento rapido che ha evitato danni alle persone e agli animali presenti nell'azienda. Ma le operazioni sono ancora in corso e si prevedono lunghe per il grande quantitativo di fieno interessato.

Alla fine delle operazioni i Vigili del fuoco provvederanno alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine per cercare di accertare le possibili cause del rogo.