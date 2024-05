Operaio precipita da una pala eolica e muore sul colpo

Il drammatico incidente sul lavoro in provincia di Trapani, la Procura apre un’inchiesta

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 33 anni è morto cadendo da un’altezza di circa 30 metri nella struttura interna di una pala eolica in cui stava lavorando a Salemi, in provincia di Trapani.

La vittima si chiamava Giovanni Carpinelli ed era originario di Benevento. L'intervento di recupero del corpo da parte dei Vigili del fuoco, come informa TgCom 24, è parecchio difficoltoso in quanto si è fermato a un'altezza di circa 48 metri dal suolo. L'operaio lavorava per una ditta in subappalto di Napoli.

La Procura ha aperto un’inchiesta. "Un altro morto di lavoro in Sicilia. Mentre ancora piangiamo i 5 operai scomparsi a Casteldaccia questo pomeriggio un giovane ha perso la vita precipitando da una pala eolica a Salemi, in provincia di Trapani. Ma come si può accettare che un padre di famiglia esca da casa per guadagnarsi il pane e non faccia più rientro? Ora basta, bisogna garantire la sicurezza e la salvaguardia dei lavoratori. Il Governo si attivi subito", ha detto il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.