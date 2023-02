Cagliari. Sorpreso con marijuana ed ecstasy: arrestato 20enne per spaccio

Il giovane è stato sorpreso presso un distributore automatico, poi gli agenti hanno perquisito il suo domicilio, trovando altra sostanza stupefacente

Di: Alessandra Leo

Alcuni involucri di cellophane contenenti marijuana, cristalli di ecstasy, un piccolo bilancino di precisione, un coltello a serra manico e contanti, corrispondenti a 35 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Questo il materiale in possesso di un 20enne, arrestato ieri con l’accusa di spaccio, dalla Polizia di Stato a Cagliari.

Gli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio, si sono concentrati su due giovani presso un distributore automatico vicino a una piazza in centro.

Dopo il ritrovamento delle sostanze, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione all’interno del domicilio del 20enne, trovando ulteriori 42 grammi di marijuana, occultata e suddivisa in vari involucri di cellophane, pronta per essere commercializzata.

Il giovane è stato così condotto presso gli Uffici della Questura e tratto in arresto in flagranza per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed indagato per detenzione abusiva di armi.

Il G.I.P., nell’udienza con rito direttissima, ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa.