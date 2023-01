Il maltempo sferza la provincia di Nuoro: Vigili del fuoco al lavoro dalle prime ore del mattino

A Bosa 30 pecore rimaste isolate a seguito dell’innalzamento delle acque

Di: Redazione Sardegna Live - Foto d'archivio

Sono oltre 14 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco nella provincia di Nuoro a causa avverse condizioni climatiche.

Dalle prime ore del mattino sono stati eseguiti quattro interventi per prosciugamenti e infiltrazioni d’acqua; uno a seguito di una frana; quattro per alberi pericolanti; due per coperture ed elementi strutturali pericolanti; 2 per altrettanti incidenti stradali e uno per il recupero e salvataggio di animali.

Dalle ore 10:00, la squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer sta operando a valle della Diga Santu Crispu, sul fiume Temo nel Comune di Bosa, per il salvataggio e il recupero di circa 30 pecore rimaste isolate a seguito dell’innalzamento delle acque. Sul posto opera anche una squadra di specialisti fluviali provenienti dal Comando di Nuoro e da quello di Oristano.

Non si segnalano gravi elementi di criticità in merito alla salvaguardia di centri abitati o abitazioni rurali esposte.