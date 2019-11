Auto si ribalta in cunetta sulla SS 131 dcn: ferito il conducente

Al momento dell’incidente, la zona era interessata da una pioggia battente.

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora un Incidente stradale sulla SS 131 DCN.

Una squadra dei vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta, intorno alle 11:30, al chilometro 39 per soccorrere l’autista di una BMW che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuoristrada, ribaltandosi sulla cunetta esterna.

Fortunatamente, non si segnalano gravi conseguenze per il conducente, originario di Sindia, che è stato assistito dal personale sanitario del 118.

Oltre ai Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto, sono intervenuti i Carabinieri e l’ANAS.

Al momento dell’incidente, la zona era interessata da una pioggia battente.