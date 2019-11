Borse di studio e rimborso libri: domande in scadenza

Le domande devono essere presentate in Comune

Di: Redazione Sardegna Live

Borsa di studio regionale e buono libri per gli studenti meno abbienti. Scadono venerdì i termini per accedere al bando diritto allo studio indetto dal Comune di Baunei.

Possono fare richiesta per la borsa di studio e il buono libri gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado il cui nucleo familiare possiede un reddito Isee, in corso di validità, inferiore o uguale a 14,650 euro. Sono esclusi dal bando i beneficiari della borsa di studio nazionale (anno scolastico 2018/2019).

Le domande anno presentate in Comune o dal genitore, o dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la documentazione richiesta:fotocopia dell’attestazione dell’Isee in corso di validità, la copia del documento di riconoscimento del richiedente e solo per il rimborso libri la documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture).