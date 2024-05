Sadenda. In Sardegna le tende in sughero che raccontano la storia attraverso gusto e design

Da un'idea della famiglia Achenza nasce a Berchidda "Sadenda", un prodotto che porta con sé anni di storia isolana, ma che non manca di cavalcare l'onda del gusto estetico e rinnovato

Di: Giammaria Lavena

La Sardegna è una terra ricca di risorse. L’Ente foreste gestisce un patrimonio ambientale d’inestimabile valore, sia economico che naturale. È inoltre la regione italiana con il sottosuolo più ricco di minerali: ossidiana, argento, zinco, rame, fin dall'antichità hanno costituito un’incredibile risorsa per l'Isola, divenuta epicentro di scambio e di intensi traffici commerciali. Uno scrigno che racchiude dentro di sé i tesori della sua storia millenaria. Fra gli innumerevoli beni che la nostra terra offre vi è il sughero estratto dalla “quercus suber”, la quercia da sughero appunto.

La quercia, per definizione, è un albero alto fino a 15metri, con chioma globosa, rada e piuttosto irregolare. Negli alberi isolati la chioma è espansa, tondeggiante e più compatta. Viene coltivata principalmente per la produzione del sughero, materiale ricercato e di ampio utilizzo in varie attività produttive. Numerose le peculiarità: non rilascia residui tossici ed è altamente traspirante. Inoltre, è leggero, elastico, resistente, impermeabile all'acqua, immarcescibile e resistente a insetti e roditori. Qualità che lo rendono unico nel suo genere. Fra i tanti utilizzi che nei vari settori sono stati fatti del sughero, in Sardegna è usanza antica quella di lavorarlo per fare le tende.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

La tenda in sughero è, infatti, un elemento tradizionale della cultura sarda. Un tempo venivano chiamate “tendhas de ortiju”, realizzate utilizzando gli scarti della lavorazione del sughero, collegati fra loro tramite degli anelli di fil di ferro al fine di creare una “barriera protettiva” contro insetti e luce diretta del sole. Col passare del tempo e la propensione a un miglioramento estetico e qualitativo si è iniziato a utilizzare i cilindri di sughero.

Oggi, a distanza di trent’anni, esiste un’azienda in Sardegna che ne fa ancora un vero e proprio marchio di fabbrica portando nelle case proposte originali e mirate a uno stile ricercato e innovativo, che insieme al progresso e al gusto estetico trasmette il fascino della storia e delle tradizioni. Parliamo di Sadenda, nata da un’idea di Achenza Sugheri, che ha deciso di creare la sua tenda in sughero naturale d’arredo dal design unico e brevettato.

AL PASSO CON I TEMPI

Un lungo lavoro di studio e ricerca, che ha portato Achenza Sugheri, azienda artigiana fondata a Berchidda dall’omonima famiglia, a rendere questo prodotto un elemento adattabile a tutti gli ambienti, utile, funzionale e al passo coi tempi. Oltre al design, Sadenda offre numerose funzionalità e comfort, tra cui il favorire il ricircolo dell’aria, la protezione da insetti e agenti esterni, la sicurezza per i bambini (poiché non si annoda) e, non meno importante, un piacevole senso estetico creato dal movimento delle file di tappi.

Passione per la progettazione e per il bello, dunque, unite a un senso pratico e ad un’efficacia invidiabile: tutto ciò nasce dall’esperienza e dalla consapevolezza dei titolari Tomuccio, Antonio e Sebastiano che, guidati dalla passione per l’artigianato e la sostenibilità si ispirano a metodi sempre più creativi e innovativi di lavorazione del sughero. Il materiale di cui è composta Sadenda è infatti, per sua natura, una vera e propria risorsa rinnovabile, un materiale ecologico d’eccellenza rinomato e riconosciuto nel mercato.

STORIA DI UN'ISOLA

In questi trent’anni la famiglia Achenza ha lavorato per restituire alla gente un prodotto che potesse raccontare la storia della sua terra. L’amore per questo pregiato materiale è sbocciato lavorandolo per creare tappi di alta qualità, in grado di garantire un’evoluzione armoniosa del vino nel tempo. La passione è diventata studio, lo studio innovazione creativa: ecco quindi che è maturata l’idea di un nuovo prodotto personalizzabile, affascinante, innovativo. Un racconto materiale della nostra Isola, che nella scelta del sughero richiama a millenni di storia dall’età nuragica ai nostri tempi, rimanendo fedele a sé stesso e al contempo restando al passo coi tempi, coi gusti e le mode.

