Insulti e minacce all'arbitro, tre Daspo a Sassari

Episodio durante una partita di calcio tra giovanissimi a ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Il Questore di Sassari ha emesso tre D.a.Spo. tra i quali uno nei confronti di un 14enne, ritenuti responsabili dei disordini verificatisi in via Leoncavallo, lo scorso 23 ottobre vicino al campo sportivo, durante l'incontro di calcio tra la A.S.D. Academy Latte Dolce e l'Alghero Calcio, valevole per il campionato "Allievi Regionali U17".

I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di un sassarese già noto alle forze di polizia, per la durata di due anni, nei confronti del figlio, un giovane atleta tesserato con la categoria "Giovanissimi" di una delle squadre in gara, per la durata di un anno, e nei confronti di un cittadino residente a Porto Torres, con alcuni precedenti di polizia, genitore di uno degli atleti.

In particolare, durante la partita, uno degli spettatori, genitore di uno dei giovani atleti in gara, avrebbe iniziato ad insultare e minacciare pesantemente l'arbitro per presunti errori nella direzione dell'incontro, preannunciando che lo avrebbe aggredito al termine della partita. L'uomo avrebbe poi affrontato un osservatore dell'associazione italiana arbitri presente sugli spalti, che, a tutela del direttore di gara, aveva effettuato alcune foto per documentare l'accaduto.

Il genitore avrebbe minacciato e strattonato l'osservatore facendogli perdere l'equilibrio, esponendolo al rischio di una rovinosa caduta dalle gradinate, tentando inoltre di impossessarsi del suo cellulare col quale erano stati effettuati gli scatti.

Il malcapitato, nel tentativo di allontanarsi, sarebbe stato subito raggiunto ed accerchiato all'esterno dell'impianto da una quindicina di tifosi, uno dei quali avrebbe tentato di colpirlo. Il gruppo si era poi allontanato poco prima dell'intervento della Polizia che ha identificato i responsabili dei disordini a seguito delle indagini svolte dai poliziotti della Digos e della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.