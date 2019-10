Studenti bloccano l'autobus per protesta: "Posti a sedere insufficienti: serve un altro pullman"

Ogni giorno in tanti sono costretti a viaggiare in piedi, altri non possono salire. Stamattina la protesta e sono pronti a replicare

Di: Redazione Sardegna Live

Gli studenti di Desulo, questa mattina, hanno fermato la corsa dell'autobus Arst che avrebbe dovuto portarli a Tonara e Sorgono, dove frequentano gli istituti superiori del territorio.

Una decisione maturata in seguito a una situazione di disagio che persisterebbe da tempo. "Ogni giorno - raccontano - molti di noi sono costretti a fare il viaggio in piedi, altri sono impossibilitati a salire sul bus perché troppo pieno. Gli studenti desulesi non hanno dunque la possibilità di raggiungere la scuola per la mancanza di posti a sedere".

"E' stata presentata una richiesta al sindaco perché chi di dovere fornisse al paese un altro mezzo, ma ancora non ci sono aggiornamenti a riguardo".

"Stamattina - raccontano gli studenti - abbiamo bloccato il bus dalle 7,30 alle 8,15. Abbiamo deciso di ripetere la protesta domani qualora non arrivino notizie positive sulla richiesta che abbiamo fatto".