Mario Nieddu in visita al San Francesco di Nuoro: “Presidio con numerose eccellenze”

L’Assessore alla Sanità: “Risolvere le criticità”

Di: Antonio Caria

“Dopo aver scongiurato la sospensione delle attività del reparto di Neurochirurgia per il periodo estivo, ho voluto visitare il San Francesco per ringraziare personalmente gli operatori sanitari, che hanno permesso di dare continuità a un servizio fondamentale per il territorio del Nuorese e non solo”.

Sono queste le parole pronunciate ieri dall'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu che ha visitato l'ospedale San Francesco di Nuoro. Una ricognizione approfondita reparto per reparto, in linea con i sopralluoghi eseguiti negli ultimi tre mesi negli ospedali e presidi territoriali dell'Isola.

“Sin dall'inizio del mio mandato – ha aggiunto – ho ritenuto che il modo corretto di affrontare i problemi fosse quello di toccarli con mano. Raccogliamo un'eredità pesante e stiamo lavorando seriamente per dare risposte. A Nuoro ho trovato una struttura valida, con diverse eccellenze e grandi professionalità, a testimonianza che non ci sono solo ombre nella nostra sanità, ma anche luci. Qualità che vanno preservate. Stiamo lavorando per trovare soluzioni per quanto riguarda la carenza di personale sanitario e confidiamo che molte criticità, come la carenza di posti letto in alcuni reparti possano essere risolti con la riorganizzazione dei servizi sul territorio”.

Al sopralluogo hanno preso parte anche la direttrice dell'Assl di Nuoro, Grazia Cattina, e i consiglieri regionali del territorio Pierluigi Saiu e Giuseppe Talanas.