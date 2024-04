"Io, durante radioterapia a Nuoro, costretta a pagare il parcheggio"

La denuncia di una paziente del San Francesco di Nuoro: "Non usufruisco del diritto al parcheggio gratuito perché senza patente, dunque il mio compagno è tenuto a pagare"

Di: Redazione Sardegna Live

Sta facendo discutere il post condiviso su Facebook da una paziente dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Valeria Tola, ceramista di Macomer che da diverso tempo si sta sottoponendo a sedute di radioterapia nel nosocomio barbaricino, racconta: "Da qualche settimana frequento l’ospedale San Francesco di Nuoro per fare radioterapia. Il giorno che ho iniziato i trattamenti mi è stato consegnato un foglio che mi avrebbe esonerato dal pagamento del parcheggio nonostante non fossi in possesso del cartellino che certifica l’invalidità e con il quale avrei potuto accedere gratuitamente, peccato che non abbia potuto usufruire di questo diritto perché non ho la patente e vengo accompagnata dal mio compagno".

"Per questo motivo - spiega Valeria Tola - ogni volta pago per il tempo che sono lì dentro. Io sono in grado di arrivarci anche a piedi in ospedale, ma ci sono pazienti che arrivano in sedia a rotelle e chi in condizioni anche più gravi, anche a loro viene negato questo diritto se non sono loro a guidare, ma come potrebbero?".

"Non so di chi sia la responsabilità, ma è veramente scandaloso e non capisco la motivazione di questa scelta assurda e vergognosa discriminazione - conclude la paziente del San Francesco -. Forse rendere pubblica questa situazione può servire a cambiare le cose".