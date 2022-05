Olbia. Incidente in auto: conducente ubriaco con tasso alcolemico 7 volte superiore al limite

Inoltre l'uomo era sprovvisto di patente poiché ritiratagli per un'analoga situazione: denunciato

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Olbia sono intervenuti per un sinistro stradale avvenuto in via Veronese tra due auto. Secondo quanto riferito, alla vista dei carabinieri l’occupante di uno dei due mezzi coinvolti ha cercato di eludere il controllo tentando di allontanarsi dal luogo dell’incidente.

Prontamente bloccato, i militari si sono subito resi conto delle precarie condizioni psicofisiche dell’uomo, con frasario particolarmente sconnesso ed un intenso alito alcolico, presentando quindi tutte le sintomatologie di chi avesse fatto abuso di bevande alcoliche, tanto da non riuscire a scendere dall'auto.

Pertanto è stato sottoposto al controllo del tasso alcolemico dando esito pari a 3.61 nella prima prova e 3.41 nella seconda prova, superando pertanto di ben 7 volte il limite consentito (di 0,50 g/l). Inoltre, l'’uomo è risultato non essere in possesso della patente, poiché ancora custodita presso la prefettura di Sassari a seguito di un’analoga contestazione per cui, nel mese di novembre dello scorso anno, gli era stato già ritirato il documento.

Il conducente, un olbiese di 45 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio per guida in stato d’ebbrezza con l’aggravante di aver causato un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei due mezzi coinvolti.