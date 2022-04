Cagliari. Attentato incendiario, nel mirino tabaccheria

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Quartiere Sant’Elia. Indaga la Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Attentato incendiario nella notte nel quartiere Sant'Elia, a Cagliari, dove è stata presa di mira una tabaccheria in via Schiavazzi. Intorno alle 3:30 qualcuno, forse usando del liquido infiammabile, ha incendiato il distributore automatico di sigarette.

Le fiamme hanno avvolto la macchinetta automatica, propagandosi anche all'interno del locale. I residenti hanno dato l'allarme. In via Schiavazzi sono arrivate una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando dei vigili del fuoco con l'autobotte e un mezzo per gli autorespiratori. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero ai piani superiori della palazzina. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della Squadra volante e la Scientifica, che hanno avviato gli accertamenti e le indagini.